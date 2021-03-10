“Он чуть не съел палец”. Jerry Heil в откровенных платьях позировала перед мужчиной

10.03.2021, 10:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram показала, как примеряет три разных платья. При этом в кадре присутствует мужчина с густой бородой – его видно в зеркале.

“Ну и как выбрать теперь, панды?” – обратилась к поклонникам певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от YouTube * JERRY HEIL * (@thejerryheil)

“Учитывая, что во время примерки второго наряда на заднем плане (в зеркале), мужчина чуть не съел палец, то – “два”, – написала подписчица ira_vlache.

“А кто тот мужчина в зеркале?” – спросила anastasia_zelenchuk.

На этот вопрос певица не ответила.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

—