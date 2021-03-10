Защите Рудьковского отказали в отводе судьи – Катеринчук

10.03.2021, 10:54, Новости дня

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Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи защите экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которого подозревают в похищении в 2012 году тогдашнего главы компании “Нефтегаздобыча”, а сейчас – нардепа от “Слуги народа” Олега Семинского.

Об этом украинский юрист Николай Катеринчук, который представляет интересы Катеринчука в суде, сообщил в комментарии “ГОРДОН”.

По словам Катеринчука, сегодня в 14.00 продолжится заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Рудьковскому.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения суд начал 5 марта, информировал “5 канал”.

7 марта Рудьковский рассказал, что написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором снова заявил о своей невиновности по этому делу. В этом письме Рудьковский сообщил, что 5 марта в 11.00 Семинский вместе с заместителем генпрокурора и еще одним нардепом от фракции “Слуга народа” были у президента Украины Владимира Зеленского и обсуждали с ним уголовное производство.

“Вопрос о том, что на прошлой неделе якобы состоялся факт похода группы некоторых депутатов к президенту, свидетельствует о предвзятости всех процессов вокруг этого дела. У нас нет уверенности, что такая встреча была. Политических оценок я как адвокат такому факту не даю, но если эти люди действительно ходили к президенту, они совершили большую ошибку”, – прокомментировал Катеринчук.

25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках.

Рудьковский в комментарии “РБК-Украина” подчеркнул, что сразу после исчезновения Семинского в 2012 году лично пошел в МВД с просьбой подключить все ресурсы для его поиска, но тогда ему предложили “подождать недельку” и пришлось обращаться к главе МВД, чтобы поиски наконец-то начались.

По данным следствия, бывшего главу “Нефтегаздобычи” удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников выплатить несуществующий долг в сумме $200 млн. Заказчиком следователи считают Рудьковского. Согласно выводам следствия, похищение было задумано для рейдерского захвата компании и завладения долей главы правления “Нефтегаздобычи”.

Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года.

“Олег Семинский объявился на публике столь же неожиданно, как и исчез, в 2015 году. И вскоре предложил Рудьковскому встретиться. Несколько серий переговоров между ними проходили в 2015–2016 годах, в том числе в Вене. Причем Семинский, по словам Рудьковского, сразу занял нападающую позицию”, – пишет “РБК-Украина”.

Рудьковский рассказал, что Семинский требовал долю в “Нефтегаздобыче” и деньги, каждый раз по-разному это обосновывая.

“Он со своим партнером мне угрожали, Семинский также обещал поменять свои показания, если получит желаемое. Я отказался от этих сделок, я потребовал объективного расследования, кто его похитил, где его держали, по каким мотивам и т.д. Я спрашивал Семинского: “Если ты говоришь, что я тебя похищал из-за вымогательства, то вопрос: ты или кто-то из твоей семьи что-то мне дал? Нет”, – отметил Рудьковский.

3 марта ему вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Сам экс-министр рассказал в этот день в Facebook, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем рождения. В феврале он сообщал, что находился в Украине в течение последнего года и следователи ни разу не вызвали его на допрос. По его словам, “распространение недостоверной информации” началось, когда он покинул территорию Украины для отдыха. Рудьковский тогда пообещал в кратчайшие сроки вернуться в Украину и ответить на любые вопросы как СМИ, так и правоохранительных органов.

В 2018 году Рудьковского задержали в Москве: он находился в розыске в РФ за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске. 9 декабря 2019 года Мосгорсуд приговорил украинца к двум годам колонии. В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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