В Польше задержали трех украинцев за подделку документов

10.03.2021, 10:54, Новости дня

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Сотрудники польской пограничной службы в городе Лодзь задержали трех украинцев за подделку документов. Об этом рассказал представитель Пограничной службы майор Кшиштоф Гжех в комментарии Polskie Radio 9 марта.

Задержанные помогали более тысячи иностранцам въехать в Польшу с нарушениями действующего законодательства страны. Во время обысков у них нашли электронные устройства, разрешения и декларации, выданные иностранцам, переписку с воеводскими управлениями, платежные карточки, фальшивые медицинские справки и поддельные польские карты временного пребывания.

Районная прокуратура города Поддембице запретила гражданам Украины выезжать из страны, у них изъяли паспорта и обязали явиться в отделение полиции.

В отношении одного из задержанных комендант пограничного отдела в Лодзе открыл административное производство. Согласно данным пограничников, украинцу грозит запрет на въезд в Польшу и стран Шенгенской зоны на пять лет, рассказал Гжех.





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