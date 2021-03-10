 

В Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбаков

10.03.2021, 10:52, Разное
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Двое рыбаков не смогли перебраться через трещину во льду, образовавшуюся из-за перепада температур. Добраться до мужчин на судне на воздушной подушке у спасателей не получилось бы из-за образовавшихся торосов. Пришлось привлекать к операции вертолет, передает Пятый канал. На берегу спасенных ждали полицейские – они выписали рыбакам штраф за выход на лед.



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