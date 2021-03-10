В солнцезащитных кремах обнаружено вызывающее рак вещество

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10.03.2021, 10:50, Разное
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Ученые из Франции, работающие на базе Университета Сорбонна, обнаружили в солнцезащитных кремах вещество, вызывающее рак. Со временем в данных средствах происходит накопление бензофенона. Он провоцирует не только онкологию, но и патологии эндокринной системы.
В ходе проведения исследования авторы выявили концентрации бензофенона в 17-ти популярных марках солнцезащитных кремов. Практически во всех продуктах содержался октокрилен, который способен поглотить ультрафиолетовое излучение.

На протяжении шести недель исследователи хранили образцы кремов в инкубаторе, где поддерживалась температура 40 градусов по Цельсию и относительная влажность 75%. Эти параметры соответствуют тем, если бы средство лежало в шкафу год.

В кремах в концентрации от 6 до 186 микрограмм был обнаружен бензофенон. 70% вещества может всасываться через кожу. По словам авторов исследования, продажа средств с опасным компонентом должна быть запрещена.

Источник: lenta.ru



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