В Саратовской области найдено тело мужчины с изрезанной головой

10.03.2021, 10:50, Разное

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В Саратовской области было найден тело мужчины с изрезанной головной. Инцидент произошел в Вольске 9 марта.

Известно, что труп мужчины находился в частном доме, его обнаружили вчера вечером. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего.

По информации местных СМИ, полиция задержала подозреваемую в совершении преступления. Речь идет о жительнице районного центра. Предполагается, что жительница употребляла спиртные напитки вместе со своим знакомым. В ходе ссоры она нанесла ему ножевое ранение, от которого потерпевший скончался на месте.

Источник: sarinform.ru