Фанаты упрекнули Александра Ревву за втянутый живот на пляже

10.03.2021, 10:50, Разное

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Фанаты упрекнули известного российского певца Александра Ревву в том, что на пляжном фото тот втянул живот. Его фигура вызвала подозрение у подписчиков.

Уже долгое время Александр Ревва вместе с женой и дочками находится в ОАЭ. Недавно артист показал результат своего похудения. Спортом он занимается вместе с женой. У фанатов сложилось впечатление, что на новом фото шоумен специально втягивает живот, чтобы касаться стройнее. О своих подозрениях они написали в комментариях. Сам же Александр Ревва никак не отреагировал на слова хейтеров.

В описании к публикации артист заявил, что они с женой потеряли надежду найти одежду. Преданные фанаты заявили, что звездные супруги выглядят настолько красиво, что им нужны только купальные костюмы.