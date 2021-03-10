Почему ночная работа может увеличивать риск рака – новое исследование

10.03.2021, 10:38, Разное

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Во время ночной работы воздействие искусственного света может подавлять выработку мелатонина – гормона шишковидной железы (эпифиза), который участвует в регуляции сна и циркадных ритмов. Более 30 лет назад ученые предположили, что это может оказаться причиной развития рака. Полностью механизмы возможной связи нарушения циркадных ритмов и рака описаны не были.

Международное агентство по исследованию рака (IARC) в 2019 году объявило, что ночная работа – возможный фактор риска развития рака («возможный канцероген для людей»). Ранее, в 2007 году, агентство аналогичным образом классифицировало посменную работу, которая связана с нарушением циркадного ритма.

Связана ли ночная работа с риском развития рака – предмет продолжающейся научной дискуссии. Часть исследований показывает, что такая связь существует для рака молочной железы, рака толстой кишки и рака простаты. Однако другие исследования такой связи не обнаруживают.

«Существует большое доказательство доказательств того, что у людей, которые работают ночью, рак развивается чаще. Но за счет чего именно ночная работа увеличивает риск рака, было неясно. В своем исследовании мы попытались дать ответ на этот вопрос», – рассказал Шобан Гаддемидхи (Shobhan Gaddameedhi) из Университета штата Северная Каролина, соавтор нового исследования.

Ученые провели лабораторный эксперимент с участием 14 здоровых добровольцев. Половина из них в течение двух недель имитировала регулярную ночную работу (72 рабочих часа), вторая – дневную. Спустя три дня, во время финальной фазы эксперимента, все участники должны были не спать в течение суток в освещенном помещении. В течение этих суток ученые брали у них кровь на анализ каждые три часа. Это суточное бодрствование потребовалось для сравнения биологических ритмов людей в условиях, когда обычные внешние факторы не действуют.

Имитирование ночной работы меняло суточный ритм работы ряда генов, которые связаны с развитием рака. Активность (экспрессия) этих генов увеличилась. Однако оказалось, что проблема не только в этом. «Ночная работа» делала ДНК людей более уязвимой к повреждению, нарушался процесс ее восстановления.

Эксперименты с белыми кровяными клетками участников исследования также показали, что белые кровяные клетки людей, которые работают ночью, более уязвимы к действию ионизирующей радиации.

«Если обобщить, наши данные говорят о том, что ночные смены срывают график активности генов, которые связаны с раком. Это снижает эффективность механизмов восстановления ДНК, когда оно особенно требуется», – объяснил соавтор исследования Джейсон МакДермотт (Jason McDermott).