Елизавета II прокомментировала скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

10.03.2021, 10:18, Разное

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Сейчас королева Великобритании переживает не самые легкие времена: муж, принц Филипп, уже четвертую неделю находится в больнице – недавно он перенес операцию на сердце; сын, принц Эндрю, – отстранен от своих обязанностей из-за серьезного секс-скандала; ну а внук, принц Гарри, и его жена Меган Маркл недавно дали откровенное интервью Опре Уинфри, благодаря которому теперь всю британскую королевскую семью считают расистами. После премьеры скандальной беседы, как и стоило ожидать, СМИ растащили ее на цитаты по всему миру, и главной интригой стал вопрос – что будет делать Елизавета II. Молчать она не стала, опубликовав несколько часов назад официальный комментарий на поступок внука.

Вся семья очень опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи, – говорится в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом от имени королевы Елизаветы.

Отметим, что интервью только в Америке посмотрело 17 миллионов зрителей, а в Великобритании – 11 миллионов. Несмотря на большое количество разных откровений со стороны Меган и Гарри, СМИ и обычных зрителей больше всего задела тема расизма, якобы проявленного по отношению к герцогине Сассекской родственниками ее супруга. Напомним, она рассказывала:

До рождения ребенка не утихали разговоры, насколько темной может быть его кожа, как это будет выглядеть и что это будет значить.

На уточняющий вопрос Опры, кто же обсуждал подобное, Меган отказалась отвечать, сказав лишь, что “не хочет наносить этим еще больший урон королевской семье”, а Гарри добавил:

Это было в самом начале. Мне некомфортно делиться такими подробностями.

Впрочем, уже после интервью Меган и Гарри попросили Опру уточнить, что в подобных разговорах точно не участвовали двое – королева Елизавета II и принц Филипп. Видимо, таким образом Гарри хотел защитить своих бабушку и дедушку от волны негатива, последовавшей за этим признанием. И может, это бы и сработало, только в том же интервью Меган отметила, что Арчи по понятной непонятной причине лишили титула, а их, как правило, раздает Ее Величество.

Во дворце решили, что Арчи не будет принцем, и поэтому ему не собирались выделять охрану. Это было действительно тяжело. Это обсуждалось в течение нескольких месяцев, пока я не сказала: “Подождите секунду. Как это работает? Если только титул влияет на уровень его защиты… Не мы создали эту чудовищную машину вокруг себя, вы позволили этому случиться, поэтому наш сын обязан быть в безопасности”… Когда ты — внук будущего монарха, то Арчи и наш будущий ребенок автоматически считаются принцем и принцессой… Это не их право забирать титул. Во время беременности они сказали, что хотят ради этого нарушить протокол, лишив Арчи титула, а я спросила: “Почему?”… Ответа я так и не получила.