Виновного в смертельном ДТП сына силовика осудили в Екатеринбурге

10.03.2021, 10:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Екатеринбурге осудили виновного в смертельном ДТП Владимира Васильева, ему назначили наказание в виде девяти лет и трех месяцев лишения свободы.

Васильева признали виновным и приговорили к девяти годам и трем месяца колонии общего режима, а также взыскали моральный вред – порядка 2,5 млн рублей, передает Ura.ru.

По версии прокурора, 4 августа 2019 года Васильев, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль, не справился с управлением и на большой скорости врезался в такси.

В результате аварии погибли двое мужчин, у которых остались дети.

Задержавшие Васильева полицейские заподозрили у него состояние наркотического опьянения.

Экспертиза показала, что в момент аварии мужчина был трезвым, но позже выяснилось, что анализы за него сдал его отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев. Кроме ДТП с двумя погибшими (ч. 6 ст. 264 УК РФ), Васильева обвинили в угоне авто без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

Ранее на Кубани полицейский устроил аварию с двумя погибшими.