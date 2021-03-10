Дела о взятках возбуждены против главы алтайского минздрава

10.03.2021, 10:08, Новости дня

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Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко стал фигурантом нескольких уголовных дел о взятках на общую сумму 4,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Возбуждено несколько уголовных дел в отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 («Получение взятки»), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По предварительным данным, Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в среду стало известно о задержании министра здравоохранения Горного Алтая.