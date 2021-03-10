Боевики не пускают специалистов МАГАТЭ к ядерным объектам на оккупированной части Донбасса – Кравчук

10.03.2021, 10:04, Новости дня

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Боевики на Донбассе не пускают специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в интервью телеканалу “Дом” 9 марта.

“Есть колоссальная проблема – радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона”, – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук несколько раз обращался к России по этому поводу.

“Они отвечают, это, мол, не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: “Мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права”, – заявил Кравчук.

Украинская сторона настаивает на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ относительно направления инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории. Организация запросила допуск в конце прошлого года в связи с потенциальной экологической катастрофой на Донбассе – боевики анонсировали затопление шахты “Юнком”, в которой в советские времена проводился ядерный эксперимент.

Стороны ТКГ 3 марта предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в ОРДЛО с участием международных экспертов и представителей ТКГ из экономической подгруппы.

15 февраля Кравчук заявлял, что Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе. Договориться с РФ “практически невозможно”, говорил первый президент независимой Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В январе на востоке Украины погибли трое военнослужащих, в феврале, по подсчетам “Новинарні”, – не менее 11.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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