Пашинян заявил, что глава Генштаба Армении с сегодняшнего дня считается уволенным

10.03.2021, 10:04, Новости дня

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Глава генерального штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян считается уволенным со своей должности с 10 марта. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Никола Пашиняна.

“Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом” О воинской службе и статусе военнослужащих “, и не обратился в Конституционный суд […], начальник генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности”, – говорится в заявлении Пашиняна.

Пашинян не стал вносить правки президента Армении Армена Саркисяна в свой указ об увольнении Гаспаряна и направил президенту республики 28 февраля письмо с соответствующими обоснованиями, отмечается в тексте.

В Армении на фоне противостояния Пашиняна с военными обострился политический кризис. В конце февраля по представлению Пашиняна был уволен заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян, который публично высмеял слова премьера о о “невзорвавшихся” ракетах комплексов “Искандер”, которые Армения использовала во время конфликта с Азербайджаном.

В ответ на это Генштаб потребовал 25 февраля отставки Пашиняна и его правительства. Военные считают, что премьер-министр больше не способен принимать адекватные решения. Премьер-министр в ответ объявил об отставке начальника Генштаба, назвал произошедшее “попыткой военного переворота” и объявил сбор своих сторонников на площади Республики в Ереване. На улицы Еревана вышли как сторонники, так и противники премьера, оппозиция установила палатки напротив здания Национального собрания Армении.

27 февраля президент отказал премьеру в увольнении начальника Генштаба, так как проект указа, по его мнению, противоречит конституции страны. 2 марта Саркисян снова не подписал ходатайство Пашиняна об отстранении Гаспаряна. Правящая фракция “Мой шаг” в парламенте Армении говорила о возможности импичмента Саркисяна из-за его отказа подписать указ.

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