Мазур, боровшаяся с раком, рассказала, как чувствует себя после вакцинации от COVID-19

10.03.2021, 10:04, Новости дня

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Украинская телеведущая Алла Мазур на своей странице в Facebook сообщила, что сделала первую прививку индийской вакциной Covishield.

“Есть проблема: дикая антивакцинаторская волна в Украине. В частности, против этой индийской вакцины. Я убеждена: прививаться ею несравненно безопаснее, чем остаться сейчас непривитым. Статистику мы уже приводили в “ТСН Тиждень”: 2,5 млн мертвых на планете от COVID-19. И ни одного – от вакцины”, –заявила она.

На момент публикации поста прошло три часа после прививки.

“Чувствую себя абсолютно нормально. Нас занесли в электронную базу. И вторая доза закреплена автоматически. От 28-ми дней до 3 месяцев с нами свяжутся, и мы сможем получить вторую дозу. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации или паспорт прививки”, – рассказала телеведущая.

Мазур сделали прививку в больнице скорой помощи.

“Быстро и организованно. Врач внимательно расспрашивала, когда у меня закончилась химия, на какой стадии “поймали” рак, были ли проблемы со свертываемостью крови и чем лечусь сейчас. Но я заранее посоветовалась со своими врачами. Мне сказали: прививаться от COVID-19 в моем случае не просто можно, а надо! Даже если у вас снижен иммунитет – вакцина его активирует”, – отметила она.

По словам Мазур, она решилась на вакцинацию, поскольку власть призвала публичных людей помочь им побороть волну недоверия к Covishield.

“Когда ампулой, рассчитанной на десятерых, после проверки состояния здоровья пришли уколоться только семь медиков, про остаток вакцины сообщили журналистам. Я согласилась сразу”, – ротзналась она.

Мазур добавила, что ее коллега Яна Слесарчук расскажет в сюжете вечернего выпуска ТСН 10 марта.

https://www.facebook.com/1plus1.AllaMazur/posts/287744829377303

15 сентября Алле Мазур исполнилось 55 лет. Она родила сына летом 2008 года. Имени отца ребенка она не называет.

В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.

Телеведущая вышла в эфир “ТСН. Тиждень” без парика.

В очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине записались более 190 тыс. человек. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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