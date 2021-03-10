Есть жертвы: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП

10.03.2021, 10:02, Разное

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Утром 10 марта на улице Республики в Тюмени автомобиль Mitsubishi врезался в идущий по маршруту №55 автобус. Удар пришелся в заднюю часть общественного транспорта. Сообщается, что никто из находящихся внутри пассажиров не пострадал. А вот водитель легковушки – мужчина 1982 года рождения – от полученных травм скончался на месте, передает URA.Ru. Его пассажир был доставлен в больницу с переломами позвонков и лучевой кости. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.