Эксперт Безпалько о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Может использовать отказ как повод к войне в Донбассе

10.03.2021, 10:02, Разное

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Политолог Леонид Савин заявил, что идея переговоров в формате один на один не имеет перспективы. Эксперт напомнил, что украинская сторона не выполнила обязательства по ранее принятым соглашениям. А значит, Владимиру Зеленскому пока рано говорить о новой встрече.

Савин назвал заявления президента Украины популизмом. Специалист пояснил, что рейтинг партии “Слуга народа” стремительно падает, и поэтому Зеленскому важно убедить граждан в том, что он поступает правильно. “Ему надо делать заявления, которые бы соответствовали желаниям украинцев”, – рассказал политолог.

О возможности личной встречи президентов также высказался политолог Богдан Безпалько. В беседе с Nation news он отметил, что Зеленский хочет показать себя миротворцем. Однако опыт общения с украинским лидером в нормандском и минском форматах свидетельствует об обратном.

Безпалько уверен: никто из российских представителей не захочет сесть за стол переговоров с Зеленским. Политолог не исключил, что президент Украины может использовать это как повод к войне в Донбассе. “Судя по всем признакам, сейчас на юго-востоке Украины готовится большая боевая операция”, – уточнил Безпалько.

Ранее Владимир Зеленский не исключил, что может встретиться с Владимиром Путиным и с каждым членом “нормандской четверки” отдельно для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Политик подчеркнул, что откладывать решение важного вопроса не получится.