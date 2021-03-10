Названы причины появления неприятного запаха изо рта

10.03.2021, 10:00, Разное

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Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов назвал самые распространенные причины появления неприятного запаха изо рта. По его словам, постоянное ношение медицинских масок дало возможность людям понять, имеется ли у них неприятное дыхание.

Маски помогают не только в профилактике коронавируса, но и в выявлении проблем, на которые люди не могли обращать внимание ранее. Например, находясь в данном средстве защиты, человек с большей долей вероятности почувствует неприятный запах изо рта. Сам же врач на приеме также замечает данную особенность, поэтому может сказать, на каком этапе находится патология. Возможно, поражен пищевод, где происходит изжога, или же желудок функционирует неправильно. При поражении ЖКТ содержимое забрасывается выше, обжигает слизистую оболочку, к этому всему присоединяется хеликобактерная инфекция.

Выделяют и другие причины неприятного запаха, например, у человека присутствует плохая перевариваемость пищи или же наблюдается недостаток ферментов. Этот признак появляется после перенесенного COVID-19. Инфекция поражает наиболее слабые места в организме, в результате происходит обострение проблем в восстановительном периоде. В результате у человека наблюдаются вздутия, тяжесть в животе, синдром раздраженного кишечника и неприятный запах изо рта.

Источник: radiosputnik.ria.ru