9 марта боевики 21 раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе – штаб ООС

10.03.2021, 9:04, Новости дня

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9 марта незаконные вооруженные формирования России на Донбассе 21 раз нарушили договоренности о перемирии, с начала текущих суток обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Боевики вели огонь по украинским позициям в районе Новозвановки и Золотого-4 Луганской области, а также вблизи Красногоровки, Песков, Опытного, Авдеевки, Лебединского, Пивденного, Зализного и Троицкого Донецкой области.

В сводке сказано, что силы ООС открывали ответный огонь, боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, украинская сторона СЦКК зафиксировала случаи, когда оккупанты использовали гарантии безопасности, предоставленные украинскими военными для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры на временно оккупированных территориях, с целью проведения обстрелов из районов, где, согласно гарантиям, должен был соблюдаться режим тишины.

“В течение прошлых суток целью действий противника было провоцирование подразделений Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня для сопровождения российских информационных нарративов по подготовке украинских военных к силовому сценарию решения конфликта на Донбассе. Все нарушения со стороны российско-оккупационных войск свидетельствуют о нежелании Российской Федерации и ее наемников выполнять достигнутые договоренности и дальнейшей эскалации обстановки в районе проведения операции Объединенных сил”, – подчеркнули в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/714915449190128/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В январе на востоке Украины погибли трое военнослужащих, в феврале, по подсчетам “Новинарні”, – не менее 11.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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