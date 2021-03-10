 

В Украине за сутки подтвердили 6,4 тыс. случаев COVID-19, умерло наибольшее с января число пациентов

10.03.2021, 9:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За последние сутки в Украине зафиксировали 6377 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

По данным министра, за последние 24 часа в стране госпитализировали 1904 человек, выздоровели – 5687 пациентов.

Летальных случаев – 219. Это, согласно данным системы мониторинга коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, самый высокий за последние семь недель показатель, больше в этом году было 21 января, когда умер 241 пациент с COVID-19, и 6-го – 228 летальных случаев.  

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

9 марта в Украине сделали 64 126 тестов на коронавирус (33,9 тыс. – методом ПЦР, и по 15,1 тыс. – тестов на антиген и методом ИФА). Больше всего случаев инфицирования подтвердили в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Сутками ранее в Украине сделали 18 207 тестирований на коронавирус, подтвердили 3261 случай инфицирования. 

За все время пандемии в Украине заболело – 1 416 438 человек, выздоровело – 1 204 916, летальных исходов – 27 423, сообщил Степанов. 

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/888681208341542

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Тихановская о разгоне протестующих в Беларуси: Я была уверена, что власти на такой шаг не пойдут

21.08 / Евросовет заверил Путина, что Европа не хочет «нового Майдана» в Беларуси

15.01 / В Одессе проверили детские сады, о минировании которых сообщили утром

30.01 / Верещук: В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное – на глазах у народа

01.11 / Названы сроки роботизации российской нефтегазовой отрасли

26.08 / Министр труда высоко оценил «Кунгурский техникум-интернат»

28.11 / «Черная пятница» с поправкой на пандемию — покупатели ушли в онлайн

07.07 / Россия договорилась с Японией об экспорте молока

29.11 / Президент Армении предложил создать новое правительство

11.12 / “Вкус жизни обычного человека”. Суханов в прямом эфире угостил нардепов Гетманцева и Железняка “Мивиной”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска