В Украине за сутки подтвердили 6,4 тыс. случаев COVID-19, умерло наибольшее с января число пациентов

10.03.2021, 9:04, Новости дня

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За последние сутки в Украине зафиксировали 6377 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

По данным министра, за последние 24 часа в стране госпитализировали 1904 человек, выздоровели – 5687 пациентов.

Летальных случаев – 219. Это, согласно данным системы мониторинга коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, самый высокий за последние семь недель показатель, больше в этом году было 21 января, когда умер 241 пациент с COVID-19, и 6-го – 228 летальных случаев.

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

9 марта в Украине сделали 64 126 тестов на коронавирус (33,9 тыс. – методом ПЦР, и по 15,1 тыс. – тестов на антиген и методом ИФА). Больше всего случаев инфицирования подтвердили в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Сутками ранее в Украине сделали 18 207 тестирований на коронавирус, подтвердили 3261 случай инфицирования.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 416 438 человек, выздоровело – 1 204 916, летальных исходов – 27 423, сообщил Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/888681208341542

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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