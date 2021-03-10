В польских больницах остаются 22 украинца, пострадавших в ДТП – ГСЧС

10.03.2021, 9:04, Новости дня

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По состоянию на 7.00 10 марта в лечебных учреждениях Польши находится 22 гражданина Украины, пострадавших во время ДТП. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным сиуациям Украины.

Двое украинцев остаются в тяжелом состоянии, подчеркнули в ГСЧС.

8 марта генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил, что у двух украинцев, попавших в аварию, возникли проблемы с лечением. Их отказывались лечить из-за отсутствия страховки.

МИД Украины сообщал о 35 госпитализированных гражданах Украины, их отвезли в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала. Часть из них позже выписали.

Вечером 6 марта 24 пассажира автобуса отправили в Украину.

По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Один из пострадавших пассажиров автобуса Михаил Токмаков рассказал, что водитель мог заснуть. “Минут за 50 до инцидента он вырубился, он сильно вильнул на пустой трассе. Уже было понятно, что он засыпал”, – отметил он.

7 марта польские правоохранители предъявили водителю автобуса обвинение в непредумышленном убийстве, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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