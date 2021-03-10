Госсекретарь Блинкен готов обсудить с конгрессменами новые санкции против “Северного потока – 2”

10.03.2021, 9:04, Новости дня

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Госсекретарь США Энтони Блинкен готов обсудить с конгрессменами новые санкций в отношении газопровода “Северный поток – 2“. Об этом во вторник заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на пресс-брифинге. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Госдепартамента.

Сегодня, 10 марта, Блинкен примет участие в заседании Комитета по иностранным делам в Палате представителей Конгресса, во время которого обсудит широкий круг вопросов. Один из журналистов, участвовавших в сегодняшнем пресс-брифинге, спросил Прайса о том, готов ли госсекретарь ответить на многочисленные вопросы конгрессменов по поводу дополнительных санкций в отношении “Северного потока – 2”.

Представитель Госдепартамента напомнил, что отчет, в который попадут компании и суда, помогающие России закончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, представят Конгрессу в мае. Прайс отказался комментировать коммуникации между Госдепартаментом и Капитолийским холмом, подчеркнув, что администрация Байдена по-прежнему стремится препятствовать завершению строительства “Северного потока – 2”.

“Президент Байден назвал это плохой сделкой, разделяющей Европу. У госсекретаря будет возможность продолжить обсуждение этого вопроса с законодателями. Он ценит их понимание вопроса и обратную связь по этой и по всем другим проблемам, с которыми мы сталкиваемся”, – заверил Прайс.

Группа членов комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса в своем письме от 8 марта попросили Блинкена представить новые санкции, не дожидаясь 17 мая, когда запланирован следующий доклад Госдепа. Законодатели выразили глубокую озабоченность подходом администрации Байдена по вводу санкций в отношении трубопровода. Резкие заявления администрации по трубопроводу не сопровождаются столь же решительными действиями, писали они.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

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