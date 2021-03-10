Государство получило право принудительно женить россиян

10.03.2021, 9:11, Разное

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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, которым дополняет Семейный кодекс понятием «Принудительный брак».

Принудительным браком в документе называется брачный союз граждан разного пола, заключённый по решению органов власти. Авторы предлагают наделить федеральные и местные органы власти в сфере демографии полномочиями побуждать одиноких граждан в возрасте до 35 лет к созданию семьи административными мерами, такими как штрафы, общественные работы и аресты сроком до 60 суток.

В законе предлагают определить несколько категорий одиноких людей: работники бюджетных учреждений, разведённые граждане, матери и отцы-одиночки, социально неблагонадёжные граждане (не состоявшие в зарегистрированном браке до 35 лет) и люди с судимостями. Все будут внесены в федеральный реестр холостяков. Это поможет брачному инспектору (новая должность вводится законом в системе органов записи актов гражданского состояния) подобрать наиболее подходящую пару для совместной жизни.

– В стране огромные проблемы с демографией, а сейчас столько молодёжи одинокой. Многие, возможно, бы и женились, но боятся ответственности. Некоторые просто прожигают жизнь, а потом в 40 лет без детей. Вот скажите, как им потом на пенсии жить? Демография – не место для дискуссий. Вопрос нужно ставить ребром: или находишь себе пару, или за тебя это делает государство. Не хочешь – мучайся. Мети улицы, работай санитаром в «красной зоне» или даже в СИЗО посиди, не помешает, – рассказала о сути законопроекта депутат Елена Мизулина.

Обязанность следить за гражданами, не состоящими в браке, возложат на участковых инспекторов полиции. Они получат право дважды в течение календарного года по своему усмотрению посещать граждан и проводить с ними профилактические беседы или оформлять протоколы об административном правонарушении.

Парламентский комитет по статистике и демографии рассчитывает после внедрения закона в жизнь ежегодно фиксировать естественный прирост населения в пределах 400-500 тысяч человек.

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