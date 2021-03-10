Байден подписал указ о скачкообразном увеличении цен на продукты в России

10.03.2021, 9:11, Разное

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Президент США Джо Байден подписал документ, регулирующий цены на основные продукты питания в России. В Белом доме решили использовать политику ценообразования как новый инструмент санкционного давления.

Ответственным за исполнение нового указа назначено министерство финансов. Ведомство будет осуществлять мониторинг и контроль цен на продукты в России. По приказу из Вашингтона все российские торговые сети и индивидуальные предприниматели обязаны регулярно повышать цены на определенный фиксированный процент, определяемый Минфином США. Ставку удорожания будут определять эксперты американского экономического ведомства, исходя из действий России во внешней политике.

– Вся экономика русских строится на углеводах. Стоит только взвинтить цены, как мы получим ситуацию, схожую с той, что была в России 90-х. Москва очень боится этого. Путин боится и постоянно пугает этим своих сограждан. Тогда русские сильно зависели от нашей гуманитарной помощи. Мы им помогли и они выжили, но в этот раз все будет иначе. Поставки еды будут осуществляться в обмен на золотовалютные резервы. Русские дорого заплатят за свои злодеяния, — заявил Байден.

В ближайшее время Минфин США разошлет директиву о новых ценах на продукты официальным представителям «Магнита», «Пятерочки», «Ашана» и других торговых сетей. Понижение цены или ее заморозка повлечет за собой наложение санкций на ретейлеров и запрет их деятельности на территории США.

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