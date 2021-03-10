Медики: Прерывистое голодание при диабете 2 типа снижает уровень сахара в крови за счет контроля уровня инсулина

10.03.2021, 9:10, Разное

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Британские медики рассказали, что прерывистое голодание может быть эффективным при диабете 2 типа. Интервальный тип питания позволяет снизить уровень сахара за счёт контроля уровня инсулина.

Лечение сахарного диабета 2 типа относится к дискуссионным вопросам. Результаты проведенного недавно исследования, опубликованные в BMJ Case Reports, показали, что с помощью прерывистого голодания можно снизить риски развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем у людей с диабетом 2 типа. Прерывистое голодание представляет собой тип питания, циклически переключающийся между периодами приема пищи и голодания. Такие режимы питания могут включать голодание в течение 24 часов в неделю или воздержание от пищи на протяжении 16 часов каждый день.

Проведенные ранее исследования подтвердили общую пользу прерывистого голодания для здоровья в целом. В процессе воздержания от пищи усиливаются уровни гормона роста, что способствует сжиганию жира и набору мышц. В период голодания клетки начинают инициировать процессы восстановления; уменьшается риск развития многих болезней.

В исследовании проанализировали прерывистое голодание и то, как оно может помочь при диабете 2 типа. В работе приняли участие трое мужчин в возрасте от 40 до 67 лет, практиковавших периодическое голодание на протяжении 10 месяцев. Все участники смогли прекратить лечение инсулином в течение месяца после начала голодания. Один пациент смог прекратить лечение инсулином спустя пять дней голодания.

По словам автора научной работы, доктора Джейсона Фанга, благодаря проведенному исследованию удалось понять, что с помощью диетического лечебного голодания возможно “обратить вспять” эндокринное заболевание, включая тех, кто страдает от него на протяжении 25 лет. Это меняет представления о лечении сахарного диабета 2 типа.

Главной целью прерывистого голодания для похудения и профилактики диабета является снижение инсулина до уровня, при котором организм сам начинает сжигать накопленный жир для выработки энергии.

Когда потребляемая пища метаболизируется, переработанные вещества попадают в виде молекул в кровоток. Одной из таких молекул является глюкоза, и когда в крови накапливается большее количество глюкозы, избыток откладывается в виде жира. Для того, чтобы глюкоза использовалась клетками, необходим инсулин.

В результате высокого уровня сахара в крови могут возникать другие проблемы со здоровьем, такие как заболевания почек, потеря зрения и болезни сердца. Людям с диабетом 2 типа можно рекомендуются умеренные физические нагрузки и правильное, сбалансированное питание.

В спектре терапевтических методов при сахарном диабете 2 типа достойной альтернативой может стать прерывистое голодание. Медики предположили, что интервальный режим питания позволит уменьшить или исключить необходимость использования противодиабетических средств.

Источник: www.express.co.uk