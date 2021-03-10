 

НАСА назвало время прилета «Союза» к МКС в апреле

10.03.2021, 8:28, Новости дня
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Пилотируемому кораблю «Союз МС-18» в апреле предстоит лететь до Международной космической станции (МКС) на пару минут дольше, чем его предшественник-рекордсмен, сообщило НАСА.

В экипаж «Союза МС-18», запуск которого с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» планируется на 9 апреля, входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, передает РИА «Новости».

На сайте НАСА отмечается, что старт «Союза МС-18» намечается в 10.42 мск, а его стыковка с МКС – в 13.47 мск. Таким образом, корабль доберется до станции за 3 часа 5 минут.

Напомним, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс прибыли на борт МКС 14 октября на борту корабля «Союз МС-17», установив рекорд по скорости полета до станции – 3 часа 3 минуты.



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