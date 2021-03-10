Число случаев COVID-19 в мире достигло 117 млн, прививок сделали в три раза больше

10.03.2021, 8:24, Новости дня

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К утру 10 марта в мире подтвердили 117,5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

От COVID-19 умерло 2,6 млн пациентов, выздоровело – 66,6 млн.

Наибольшее количество случаев инфицирования с начала пандемии подтвердили в США – 29,1 млн. На втором и третьем месте – Индия и Бразилия (11,2 и 11,1 млн случаев соответственно). Более 4 млн случаев инфицирования подтвердили в России и Великобритании, к показателю в 4 млн приблизилась Франция. Отметку в 3 млн пересекли также Испания и Италия.

Украина в рейтинге занимает 17-е место (1,45 млн случаев, но данные университета отличаются от официальных).

По информации агентства Bloomberg на утро 10 марта, в мире сделали уже более 319 млн прививок от коронавируса, вакцинация идет в 118 странах. За последние сутки ввели около 8,19 млн доз.

Больше всего прививок сделали в США – 93,7 млн. Далее идут Китай (52,5 млн прививок), страны Евросоюза (42,7 млн), Индия (24 млн), Великобритания (23,7 млн), Бразилия (11,6 млн), Турция (10,3 млн), Израиль (8,9 млн), Германия (7,9 млн), Россия (7,5 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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