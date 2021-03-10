 

Движение ограничено: на Рязанском проспекте в Москве столкнулись две машины

10.03.2021, 8:22, Разное
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Ранним утром 10 марта в районе пересечения Рязанского проспекта с улицей Паперника на юго-востоке Москвы столкнулись две машины, передает сетевое издание “Москва 24”. В результате ДТП никто не пострадал, однако движение оказалось затруднено. Сообщается, что по улице Паперника проехать в сторону Вешняковского путепровода можно только в один ряд. На один ряд меньше стало пригодно для проезда на Рязанском проспекте для тех, кто едет в сторону центра города.



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