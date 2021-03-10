Доктор Мясников: Больные зубы и кровоточащие десна могут привести к раку

10.03.2021, 8:20, Разное

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Российский доктор Александр Мясников рассказал, что больные зубы и десна, которые постоянно кровоточат, могут привести к развитию рака. Эта тема была поднята в рамках передачи «О самом главном», вышедшей в эфир телеканала «Россия-1».

Александр Мясников ответил на вопросы, связанные с лечением зубов. Он подчеркнул, что состояние ротовой полости отражается на здоровье организма человека в целом. Плохая гигиена представляет собой прямой фактор риска для развития инсультов и инфарктом. По словам Мясникова, за зубами нужно постоянно ухаживать, избегать воспалительных процессов, на регулярной основе проводить гигиенические чистки.

Ученые уже доказали связь ряда бактерий, который размножаются в полости рта при пародонтите, с развитием рака. В частности, может появиться злокачественное новообразование в поджелудочной железе. Таким образом, вероятность наступления опасных патологий возрастает при осуществляющихся воспалительных процессах в ротовой полости.

Источник: www.youtube.com