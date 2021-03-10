Работа за границей: техника безопасности для иммигрантов

10.03.2021, 8:04, Детали

Теги: Бизнес, Работа, Туризм

Иностранные работники уязвимы из-за финансовых проблем, сложных законов чужой страны и бюрократических проволочек. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует придерживаться рекомендаций, о которых пойдет речь.

Проверка разрешения трудовую деятельность

Являясь иностранцем, вы обязательно должны следить за актуальностью своего разрешения на работу. Важно точно знать, какую трудовую деятельность вы имеете право осуществлять. На портале интернешнл бизнес, отзывы указывают, что в Испании иностранные студенты могут работать, если их рабочее время не пересекается с учебой .

Английские студенты-иностранцы трудятся на каникулах безо всяких ограничений. Но во время обучения такой возможности нет.

Минимальная оплата труда

Необходимо точно знать минимальную оплату за 1 час и за 1 день. В большей части стран Евросоюза работодатель не имеет права платить ниже определенной суммы. Но часто иностранцы по незнанию соглашаются на эти грабительские условия. В этом случае, они тоже становятся правонарушителями, как и их работодатель.

Есть случаи, когда людям предлагали работу с оплатой в 2 раза меньше официально установленной. В Германии, минимальная оплата труда за 1 час составляет €9,35, в Англии — £8,21, а во Франции ставка €10,03 до вычета налогов.

Количество работников и статус организации

К примеру, в Германии, если на фирме трудится меньше десяти человек на полной ставке, то невозможно обжаловать увольнение через суд. Кроме этого, нельзя работники не могут подать общий иск на работодателя.

Дело в том, что у небольших бизнесов в ЕС есть свои привилегии. Часть предпринимателей всегда старается брать персонал только на половину ставки.

Отзывы от бывших сотрудников

На сайте glassdoor.com можно прочитать сотни отзывов на разные организации и мелкий бизнес. Есть также несколько крупных сайтов этой тематики.

Лучше воздержаться от собеседования, если компания имеет:

низкий общий рейтинг;

информацию о незаконном снижении зарплаты;

данные о дискриминации сотрудников и неправомерных увольнениях.

Особенности рабочего контракта

К подписанию контракта следует относиться с предельной внимательностью. Подписывайте его прямо перед выходом на работу. Работодатели могут использовать отговорки, чтобы не показывать контракт. Бывают случаи, когда работодатель говорит про «тестовый период», чтобы будущий сотрудник, как можно дольше не мог прочесть документ. Трудовая деятельность без контракта это максимальная уязвимость и бесправность для работника.

Изучая контракт, нужно обращать особое внимание на:

рабочее расписание;

условия выхода и оплаты больничного;

количество отпускных дней;

испытательный срок;

процедуру и условия увольнения.

Лучше всего показать контракт юристу перед подписанием.

Юридическая помощь

Нужно знать, куда обращаться за юридической помощью. Часто сотрудник понимает, что его права были нарушены, но не может положиться на юристов, которые отовсюду дают рекламу. Не стоит выбирать специалиста по социальным сетям. Есть большой риск наткнуться на заведомо приукрашенную информацию. Обращайтесь только в крупные компании с лицензией.

Делами, связанными увольнениями и дискриминацией занимается адвокат по трудовому праву. Но в Европе одна консультация такого специалиста может достигать €200. Студентам

известных ВУЗов может оказываться помощь без оплаты. В крупных учебных заведениях есть профильный отдел.

Лучше проявить осторожность и воспользоваться юридической страховкой. Ежемесячная оплата составляет €25-35 в месяц. Такая услуга есть в большинстве стран Евросоюза.