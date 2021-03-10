Жительница Литвы умерла после применения вакцины Pfizer

10.03.2021, 7:38, Новости дня

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Женщина умерла в литовском городе Паневежисе после вакцинации от COVID-19, врачи не связывают смерть с прививкой, информирует радио Литвы.

«Женщина 1941 года рождения, у нее был кардиостимулятор. Вакцинирована препаратом Pfizer-BioNTech», – передает РИА «Новости» сообщение радио.

По словам директора городской станции скорой помощи Паневежиса Руты Рамошкене, после вакцинации женщина объяснила врачам, что ей не хватает воздуха, срочно вызванной бригаде скорой помощи спасти женщину не удалось.

«Я думаю, у нее был стресс, были также проблемы со здоровьем. Такого внезапного эффекта от вакцины быть не могло», – сказала Рамошкене.

Напомним, в воскресенье в Японии зафиксировали второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer.