Спецслужбы Белоруссии заявили об обнаружении тайников с оружием

10.03.2021, 7:38, Новости дня

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Тайники с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов обнаружены в Белоруссии, сообщил глава КГБ республики Иван Тертель.

«Обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограммов, пластит – большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности.., дистанционные средства по подрыву различных объектов. Это серьезная профессиональная вооруженная группа. Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы», – приводит РИА «Новости» слова главы КГБ Белоруссии в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам руководителя ведомства, задержанная организованная группа состоит «из определенного количества лиц». Тертель отметил, что пока в интересах следствия не может разглашать более подробную информацию и называть какие-то фамилии, но пообещал сообщить в ближайшее время, когда это станет возможным.

Накануне КГБ Белоруссии получил информацию о подготовке дестабилизации ситуации в республике. Позже он раскрыл три сценария запланированных конец марта протестов.