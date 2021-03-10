Путин подписал закон о штрафах до полумиллиона рублей

10.03.2021, 6:54, Разное

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…за «незаконную» агитацию на выборах.

Президент РФ Владимир Путин подписан закон, позволяющий Центральной избирательной комиссии и региональным комиссиям требовать от Роскомнадзора блокировать материалы, изготовленные с нарушением законодательства о выборах (например, агитация в «день тишины» или публикация социологических опросов накануне выборов). Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, владельцы сайтов должны будут удалять информацию в течение суток после запроса Роскомнадзора. В противном случае сайты будут заблокированы до выполнения требований. Законопроект также предусматривает блокировку доступа к материалам, изготовленным при участии международных организаций и иностранцев.

Президент также подписал закон, предусматривающий штрафы за нарушение правил агитации. Теперь физическим лицам грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 500 тысяч рублей.

Изменения внесены в закон в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме жителей Российской Федерации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В пояснительной записке к документу во время его рассмотрения в Госдуме говорилось, что в связи с развитием интернета избирательным комиссиям необходим «инструмент для контроля» над распространением «незаконных» агитационных материалов.

Секретарь ЦИК Майя Гришина ранее заявляла, что в законе речь идет о «спланированных, финансируемых акциях агитационного характера оплаченных не из избирательного фонда кандидата, — прокомментировала законопроект. »Очевидно, что здесь (имеет место — ред.) негативное влияние, которое необходимо ограничивать», — уверяла она.

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