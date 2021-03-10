В Сахаре найден уникальный обломок с другой планеты

10.03.2021, 6:50, Новости дня

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В пустыне Сахара найден оплавленный кусок метеорита, упавшего на Землю в прошлом году. Исследовав его, ученые пришли к выводу, что он является обломком какой-то другой планеты, возраст которой больше, чем у нашей.

По утверждению специалистов, это самый старый образец породы, имеющийся в распоряжении современной науки. Очевидно, и сам метеорит образовался в результате столкновения с крупным космическим телом, после чего осколки разлетелись в космосе в разные стороны.

Как поясняют эксперты, данный метеорит может стать еще одним доказательством существования в ранней Солнечной системе еще одной планеты, которая формировалась из пыли, но была разрушена в результате столкновения, а затем была, в основном, поглощена более крупным космическим телом.