 

В программном обеспечении телескопа «Хаббл» произошел сбой

10.03.2021, 6:50, Новости дня
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Как сообщили представители NASA, в результате программного сбоя, произошедшего в воскресенье, космический телескоп «Хаббл» автоматически переключился в безопасный режим работы.

По мнению специалистов аэрокосмического агентства, ничего страшного с космическим аппаратом не произошло. По крайней мере, первичная проверка показала, что функции телескопа не нарушены. Поэтому они рассчитывают, что вскоре смогут перевести его в штатный режим работы.

Однако NASA не спешит возвращать обычные настройки, так как все-таки опасается дальнейших сбоев. Сначала нужно все тщательно проверить, говорят ученые. Напомним, что «Хаббл» запустили на орбиту в 1990 году. Но уже в 1993-м пришлось решать проблему фокусировки, так как телескоп стал присылать размытые изображения.



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