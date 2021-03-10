 

Компания Dell представила новый ноутбук XPS 13 9305

10.03.2021, 6:50, Новости дня
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Очередную модель тонкого и легкого ноутбука XPS 13 9305 представила компания Dell. Базовая цена компьютера составила 850 американских долларов.

Вес устройства составляет всего 1 килограмм 230 граммов. Кроме того, ноутбук выглядит очень тонким в сложенном состоянии (15,8 мм). Размер диагонали экрана составляет здесь 13,3 дюйма. На нем обеспечено изображение в качестве Full HD. Разрешение картинки составляет 1920 на 1080 пикселей.

В основу конструкции положен процессор Intel Core i3-1115G4, относящийся к поколению Tiger Lake. В чипе два ядра, частота составляет 4,1 ГГц. Объем основной памяти составляет 256 Гб, оперативной – 8 Гб. Беспроводная связь осуществляется в форматах Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.



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