Стало известно о задержании министра здравоохранения Горного Алтая
10.03.2021, 6:48,
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Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Да, Коваленко задержан. В связи с чем – сейчас уточняется», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, в начале февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин расширил программу социально-экономического развития Горного Алтая.
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