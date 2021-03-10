Стало известно о задержании министра здравоохранения Горного Алтая

10.03.2021, 6:48, Новости дня

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Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Да, Коваленко задержан. В связи с чем – сейчас уточняется», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, в начале февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин расширил программу социально-экономического развития Горного Алтая.