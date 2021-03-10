 

Стало известно о задержании министра здравоохранения Горного Алтая

10.03.2021, 6:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Да, Коваленко задержан. В связи с чем – сейчас уточняется», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, в начале февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин расширил программу социально-экономического развития Горного Алтая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Трамп во Флориде: в фокусе проблема наркотрафика и Венесуэлы

29.06 / The Guardian – Трампа критикуют за игру в гольф в разгар эпидемии

06.02 / Telegram заблокировал каналы с персональными данными правоохранителей

03.10 / Германия решила вернуть РФ задержанные таможней иконы и предметы культа

15.11 / Глава Минздрава Украины заболел COVID-19

24.12 / Верховный Суд приостановил приговор генералу Назарову по делу о крушении Ил-76 на Донбассе

04.03 / Во Львове патрульный покончил жизнь самоубийством – полиция

28.12 / Мать потушивших в Оренбурге снегом Вечный огонь детей оштрафуют

04.01 / Отпуск от коронавируса — немцы штурмуют закрытые горные склоны

10.10 / Samsung меняет мобильники Huawei на свои смартфоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска