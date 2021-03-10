 

Новые VR-гарнитуры позволят создавать более реалистичные аватары

10.03.2021, 6:00, Новости дня
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Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал будущий выход на рынок новых VR-гарнитур, которые, по словам миллиардера, позволят создавать более реалистичные аватары.

В результате обычные пользователи смогут лучше отображать возникающие в процессе общения эмоции. Аватары будут обладать уникальной очень выразительной мимикой, утверждает Цукерберг.

В частности стал известно, что VR-гарнитуры смогут самостоятельно отслеживать малейшие движения пользователя, а также изменения в выражении его лица. Данная технология требует ряда современных сенсоров, которые будут сканировать вашу мимику и передавать информацию устройству в цифровом формате. Пока на рынке нет аналогов.



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