Компания Qualcomm выпустит процессор, аналогичный Apple M1

10.03.2021, 6:00, Новости дня

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Как сообщают компетентные источники, компания Qualcomm вскоре представит новый процессор Snapdragon, который должен составить конкуренцию чипу Apple M1. Выпуск последнего стал коммерчески успешным, отмечают аналитики.

До сих пор продукция Qualcomm отставала от устройств, выпускаемых в Apple, AMD, а также Intel. Поэтому ее использовали для выпуска устройств, не предназначенных для сложных операций. Но все может измениться, когда на рынок выйдет модель SC8280.

По словам специалистов, при создании процессоров Qualcomm отказалась от выпуска устройств с энергоэффективными ядрами. Вместо этого, в чипах станет больше высокопроизводительных, что позитивно повлияет на показатели частоты.