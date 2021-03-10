Проект о поиске людей по геолокации направлен в кабмин

10.03.2021, 5:58, Новости дня

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Законопроект о поиске пропавших граждан по геолокации мобильных телефонов направлен на заключение в кабмин и государственно-правовое управление администрации президента России, сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Законопроект направлен на заключение в правительство Российской Федерации и государственно-правовое управление Администрации президента РФ», – отметил Неверов РИА «Новости».

Он также надеется, что проект будет вынесен на пленарное заседание Госдумы во втором чтении «в ближайшее время».

Ранее Минцифры подготовило поправки в законопроект «О связи», которые смогут изменить ситуацию и сделать поиск людей, имеющих при себе мобильные устройства, более оперативным.

Напомним, Минцифры РФ доработало законопроект, ранее принятый Госдумой в первом чтении в целях оперативного поиска пропавших без вести людей. Доработанный законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия Правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации. При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

Ранее координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов заявил, что в организации поддерживают предложение Минцифры исключить информацию о местоположении мобильных телефонов из категории закрытых сведений в законе «О связи». Он пояснил, что сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что невозможно сделать, если человек пропал.