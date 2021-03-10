 

Проект о поиске людей по геолокации направлен в кабмин

10.03.2021, 5:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Законопроект о поиске пропавших граждан по геолокации мобильных телефонов направлен на заключение в кабмин и государственно-правовое управление администрации президента России, сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Законопроект направлен на заключение в правительство Российской Федерации и государственно-правовое управление Администрации президента РФ», – отметил Неверов РИА «Новости».

Он также надеется, что проект будет вынесен на пленарное заседание Госдумы во втором чтении «в ближайшее время».

Ранее Минцифры подготовило поправки в законопроект «О связи», которые смогут изменить ситуацию и сделать поиск людей, имеющих при себе мобильные устройства, более оперативным.

Напомним, Минцифры РФ доработало законопроект, ранее принятый Госдумой в первом чтении в целях оперативного поиска пропавших без вести людей. Доработанный законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия Правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации. При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

Ранее координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов заявил, что в организации поддерживают предложение Минцифры исключить информацию о местоположении мобильных телефонов из категории закрытых сведений в законе «О связи». Он пояснил, что сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что невозможно сделать, если человек пропал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Концерт блогера Тарасова в Петербурге закончился погоней по Неве

25.10 / Боевики на Донбассе из гранатомета обстреляли Водяное – штаб ООС

10.08 / МВД Беларуси сообщает о 3 тыс. задержанных. По данным правозащитников, задержаны 300 человек

04.10 / Жители Новой Каледонии высказались против независимости от Франции

08.07 / Матвиенко назвала условие предоставления Медведеву места пожизненного сенатора

09.02 / Экс-заместитель главы СБУ Нескоромный, обвинил бывших коллег в торговле данными и контрабанде. В СБУ заявления назвали манипуляцией

11.01 / Пашинян назвал новые договоренности в Москве гарантиями в Карабахе

12.10 / Одесский портал «Таймер» разблокировали в России

24.08 / В Грузии число жертв падения микроавтобуса со склона увеличилось до 17

01.01 / В РФ отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского про «украинский Крым»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска