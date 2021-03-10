 

BioNTech и Pfizer захотели произвести 3 мдрд доз вакцин в 2022 году

10.03.2021, 5:58, Новости дня
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Германская компания BioNTech вместе с американским партнером Pfizer намерена увеличить производственные мощности для обеспечения возможности выпуска до 3 млрд доз вакцины от коронавируса в 2022 году, сообщил гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в интервью Bloomberg.

По словам Шахина, консорциум BioNTech и Pfizer уже заключил соглашения на поставку в общей сложности 1,3 млрд доз вакцин, при этом количество выпускаемых препаратов будет зависеть от спроса и необходимости проводить дополнительные кампании вакцинации, передает ТАСС.

«В принципе, мы могли бы и дальше увеличивать производственные мощности», – сообщил гендиректор и соучредитель BioNTech. Он также сообщил, что компания исследует действие бустерной ревакцинации третьей дозой вакцины на более устойчивые новые штаммы коронавируса. По словам Шахина, BioNTech уже ведет переговоры о поставках дополнительных доз для такой вакцинации. Ожидается, что новые данные исследования эффективности препарата консорциума против южноафриканской мутации появятся в течение шести-восьми недель. По данным Bloomberg, американская компания Pfizer спрогнозировала выручку от продаж вакцины в 15 млрд долларов в 2021 году.

Напомним, в феврале ученые в США установили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. После этого разработчики «Спутник V» предложили помочь Moderna и Pfizer улучшить эффективность их вакцин.



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