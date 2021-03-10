Мнение: Ремонт авианосца “Адмирал Кузнецов”

10.03.2021, 5:56, Разное

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Текущий ход работ по ремонту и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов". Вернуться в строй корабль должен в 2022-м году.

Он же в феврале.

PS. Кстати, Индия объявила, что будет строить новый авианосец для расширения своего влияния в Индийском океане и для противостояния усиливающемуся морскому могуществу Китая.

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