Мнение: Ремонт авианосца “Адмирал Кузнецов”
10.03.2021, 5:56,
Разное
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Текущий ход работ по ремонту и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов". Вернуться в строй корабль должен в 2022-м году.
Он же в феврале.
PS. Кстати, Индия объявила, что будет строить новый авианосец для расширения своего влияния в Индийском океане и для противостояния усиливающемуся морскому могуществу Китая.
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Источник: Colonel Cassad
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