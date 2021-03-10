 

Джиган арендовал хоккейную арену, чтобы поздравить Оксану Самойлову и дочерей с 8 марта

10.03.2021, 5:50, Разное
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Известный российский рэпер Джиган с размахом поздравил жену Оксану Самойлову и трех дочерей с 8 марта. Чтобы удивить членов своей семьи, артист арендовал целую ледовую арену. Видео с места событий звездные супруги поделились в социальной сети Instagram.
Сначала Джиган поздравил Оксану Самойлову и дочерей дома, подарив букеты цветов. Потом он рассказал, что их ждет еще один незабываемый сюрприз. Рэпер попросил супругу и дочерей одеться тепло и удобно. По пути на ледовую арену Джиган постоянно спрашивал Самойлову, есть ли у нее какие-то предположения по поводу того, куда едет чета.

Модели специально завязали глаза, а когда она их открыла, то увидела огромную ледовую арену, посреди которой установлен накрытый стол для праздничного ужина. Параллельно красивые композиции для семьи Джигана играл скрипач. Оксана Самойлова была поражена и даже пустила слезу от счастья.

Когда семья ужинала, для них катались фигуристы. Потом Оксана Самойлова, Джиган и их дочери Ариела, Лея и Майя также встали на коньки. Модель назвала сюрприз трогательным и восхитительным, у нее складывалось ощущение, что она находится в каком-то романтическом фильме.

В завершении публикации мать четверых детей призналась, что в отношениях с Джиганом не всегда было все идеально. Однако подобные моменты внушают надежду на долгое и счастливое будущее.



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