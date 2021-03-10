Мнение: Об источнике денег у народа на машины и квартиры

10.03.2021, 5:46, Разное

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Вот ведь парадокс – восьмой год население России беднеет и нищает, а цены на #недвижимость бьют рекорды. Особенно в Москве и северной Пальмире. Впрочем, в некоторых других регионах тоже.

Откуда у людей #деньги на такой разгул?

Ответ вас может удивить…

Расчёты РАНХиГС на основе данных ЦБ показывают, что «свободные деньги» образовались из-за фактического запрета выездного туризма и других выездных услуг. «Произошедшее четырёхкратное падение сферы поездок объясняет более половины сокращения экспорта услуг (8,1 из 17,4 млрд долл.) и три четверти снижения импорта (27,6 из 35,6 млрд долл.)

Иными словами, пандемийные локдауны оставили внутри России почти 28 млрд долл., или около 2 трлн. руб. Ну и куда им было ещё пойти?

Однако возникает беспокойство. Как бы не получилось так, что властям подобная #экономия понравится, и над Россией снова начнёт опускаться «железный занавес»?

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