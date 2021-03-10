 

В Букингемском дворце пообещали изучить заявление Маркл

10.03.2021, 5:14, Разное
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..о том, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены цветом кожи еще не рожденного сына Арчи.

Королева Елизавета II и члены ее семьи заявили, что были опечалены после интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, когда узнали, насколько сложными были для пары последние несколько лет. Об этом, как передает Reuters, сказала пресс-служба Букингемского дворца.

Королевская семья ответила на слова Меган Маркл, которая в интервью американской телеведущей Опре Уинфри заявила, что, когда она была беременна сыном Арчи, некоторые члены королевской семьи обсуждали цвет кожи тогда еще не рожденного мальчика — «насколько темной» она может быть.

«Такие проблемы, в особенности расовые вопросы, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они восприняты очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут всеми любимыми членами семьи», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Герцогиня Сассекская Меган и британский принц Гарри дали первое телевизионное интервью после отказа от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи накануне. В нем они рассказали в том числе и о прекращении финансирования, проблемах с расизмом и тайном бракосочетании. Принц Гарри сообщил, что «ему было неудобно» и что он «был шокирован» вопросами о цвете кожи, при этом он отказался уточнить, кого именно из королевской семьи интересовал этот вопрос. Однако герцогиня подчеркнула, что члены королевской семьи отличаются от «людей, управляющих этим институтом», а также сказала о хороших отношениях с королевой Елизаветой.

После свадьбы, по словам Маркл, королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений и испытвала давление со стороны родственников мужа. Кроме того, в интервью герцогиня призналась, что до того как пара приняла решение об отказе от королевских обязанностей, Маркл посещали мысли о самоубийстве.

Герцогиня и принц объявили об отказе от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи в начале прошлого года. Пара не раз жаловалась на давление британских СМИ, которые проявляли чрезмерное внимание к их жизни, и подавали на них в суд.

Источник: Новая газета



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