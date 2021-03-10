 

В РФ создадут спутник для мониторинга парниковых выбросов

10.03.2021, 5:10, Новости дня
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Российские ученые до конца текущего года намерены завершить работы над созданием прототипа спутника, который будет использовано для мониторинга выбросов парниковых газов.

Разработчиком в данном проекте выступает компания «Успешные ракеты». По словам ее руководителя Олега Мансурова, вес космического аппарата составит 200 кг.

Основной задачей спутника станут замеры концентрации окиси углерода в атмосфере над разными участками планеты. После завершения сборки прототипа пройдут наземные испытания. Затем будет произведен и сам спутник, который запустят на орбиту Земли. Собранная информация пригодится для планирования эффективных мер по защите экологии, поясняют ученые.



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