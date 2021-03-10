На мировом рынке замедлились продажи беспроводных наушников

10.03.2021, 5:10, Новости дня

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По данным аналитического агентства Counterpoint Technology Market Research, рост популярности беспроводных погружных наушников в мире начал замедляться. Однако устройства такого типа все еще имеют неплохой потенциал.

Очевидно, пользователей уже не удивляет инновационная конструкция устройств, и они просто перестали охотиться за ними как за чем-то ультрасовременным и необычным.

И все же в четвертом квартале прошлого года продажи выросли на 13% по сравнению с третьим кварталом. О более скромной динамике говорит то, что рост продаж в годовом измерении составил 43%. То есть, всего за девять месяцев динамика стала спокойнее примерно в три раза. Это может означать, что дальнейший рост продаж будет еще менее активным.