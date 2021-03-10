В СПЧ призвали создать аналоги зарубежных онлайн-площадок вместе с их бизнес-моделями

10.03.2021, 5:08, Новости дня

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В РФ необходимо создать аналоги зарубежных онлайн-площадок и переносить туда бизнес-модели, чтобы блогеры не лишились заработка, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

По его мнению, отечественные аналоги необходимы, чтобы российские блогеры не лишились законного заработка в случае применения санкций к иностранным IT-компаниям. В качестве примера он привел видеосервис Youtube. «И если мы вдруг захотели бы его закрыть, как китайцы, то мы не можем это сделать, потому что у нас нет аналога. Причем аналога нет не только технологического, а аналога в формате бизнес-модели для тех людей, кто зарабатывает в YouTube приличные деньги, а их десятки тысяч, я думаю, а, может, и сотни тысяч», – приводит слова Ашманова РИА «Новости».

Поэтому, по его мнению, вместе с созданием собственных IT-прощадок, на них необходимо переносить и бизнес-модели, чтобы зарабатывающие на том же YouTube не потеряли свой доход.

На круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП, член СПЧ также высказал предположение, что причины несоблюдения зарубежными игроками норм российского цифрового рынка заключаются в их стремлении вести в РФ собственную политическую игру.

Он напомнил, что одна из основных претензий к соцсетям, в том числе к Twitter и TikTok связана с призывами несовершеннолетних пользователей на несанкционированные митинги в конце января и распространение призывов к суициду в начале марта.

В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли РФ в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов?