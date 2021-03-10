Пребывание Нацгвардии США в Капитолии продлили до 23 мая

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10.03.2021, 5:08, Новости дня
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин продлил срок размещения бойцов Национальной гвардии США на территории американского Конгресса до 23 мая, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«Остин одобрил запрос полиции Капитолия на продление оказания поддержки со стороны Нацгвардии до 23 мая 2021 года», – приводит слова Кирби ТАСС.

«В течение этого продолжительного периода Минобороны [США] будет работать с полицией Капитолия, чтобы постепенно сократить присутствие Национальной гвардии, если позволят условия», – сообщил Кирби, уточнив, что на территории Конгресса останутся около 2,3 тыс. бойцов Нацгвардии. «Это представляет собой сокращение почти на 50% от нынешней поддержки», – сказал Кирби.

Ранее стало известно, что руководство Пентагона США намерено одобрить запрос полиции Капитолия о продлении охраны военнослужащими Национальной гвардии территории вокруг Конгресса и самого комплекса более чем на два месяца. В прошлую среду полиция Капитолия США объявила о получении разведданных о намерении неизвестной группы ополченцев проникнуть в здание законодательного органа. В связи с этим правоохранители усилили безопасность, вокруг Капитолия США построили дополнительное заграждение и увеличили численность охраны. После этого полиция Капитолия обратилась в Пентагон с просьбой продлить пребывание Нацгвардии США в Вашингтоне для охраны Капитолия на два месяца. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что Национальная гвардия США останется в Вашингтоне до 12 марта. В январе не менее 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США привлекли к охране Вашингтона на фоне инаугурации Джо Байдена.

Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.



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