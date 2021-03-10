Мнение: Битва за Мариб. 01-08.03.2021

10.03.2021, 5:06, Разное

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О ходе сражения за Мариб спустя месяц после начала наступления хуситов.

Север и северо-запад

К северу от Мариба, в южных районах провинции Аль-Джавф, хуситы прекратили попытки пробить оборону хадистов на высотах Аль Алам аль-Абьяд. После отражения контратак хадистов на Надхуд они предприняли попытку обойти основные оборонительные позиции противника с востока, развернув наступление к занятым высотам Джабал Сабайик и Барка аль-Ашкар. Это привело к растягиванию фронта на восток (ранее там фактически была лишь завеса легких сил).

Месяц битве за Мариб: хуситы и Иран ставят США перед нелегким выборомХуситы ищут возможность обойти основные позиции противника, охватить их и развернуть наступление к трассе N5. На текущий момент, если они смогут захватить высоту Джабал Манкидах, перед ними будет лишь пустыня без каких-либо естественных препятствий.

За последнюю неделю как минимум два батальона хадистов, отправленных на усиление Марибской группировки, остались в этом районе для прикрытия трассы N5 от прорывов легкой пехоты хуситов. Сохранение полного контроля над этой дорогой является критически важным для группировки хадистов, так как ее потеря вызовет серьезный кризис всего фронта в районе Мариба. На текущий момент хуситы создают такую угрозу, но пока что ее купируют.

В районе Асдаса (к северо-западу от Мариба) хуситы заняли две высоты и продолжают создавать угрозу окружения двух бригад хадистов, обороняющих Асдаский выступ. В случае окружения этой группировки хуситы смогут достаточно быстро продвинуться к лагерю Канаис и усилить угрозу наступления на северные окраины Мариба за счет продвижения через пустыню к Аль-Хазма. При таком варианте они дополнят атаки, которые ведут войска хуситов в направлении Афрана с целью прорвать оборону хадистов и выйти к лагерю Тадавин.

В целом хадисты пока удерживают на этих направлениях целостность фронта и препятствуют глубоким прорывам к северу от города, но нельзя не отметить, что хуситы постепенно расширяют свою зону контроля. Они продолжают попытки прорвать фронт и вынудить войска хадистов откатываться к самому Марибу, оставляя обширные территории на границе с провинцией Аль-Джавф.

Наступление вдоль трассы N5 к горным районам к северу-западу от города особых успехов хуситам не принесло. Здесь хадисты прочно держат оборону, чему способствуют интенсивные авиаудары и переброшенные резервы. Если смотреть итоги за месяц, то достижения хуситов пока что носят тактический характер при сохранении перспектив их превращения в успехи оперативные.

Запад и юго-запад

К западу от Мариба хуситы так и не смогли взять высоту Талат-аль-Хамра, атаки на которую шли с 20-х чисел февраля. Удержание этой позиции позволило хадистам сохранить целостность фронта и достаточно уверенно остановить наступление на Мариб вдоль западной дороги к северу от Джабаль-аль-Балак.

В этом районе продолжаются ожесточенное бои за контроль над ключевыми высотами. Их захват позволит развернуть наступление на юго-западные окраины Мариба и перекресток дорог к югу от города.

Месяц битве за Мариб: хуситы и Иран ставят США перед нелегким выбором

На текущем этапе командование хадистов смогло оттеснить хуситов от восточной части Марибской плотины и связать их боями в Джабаль-аль-Балак, что купирует непосредственную угрозу прорыва хуситов к юго-западным окраинам. Но у этого тактического успеха оказалась очень большая цена. Стянув резервы к Джабаль-аль-Балак, хадисты ослабили оборону к югу от Марибской плотины, чем воспользовались хуситы.

С конца февраля из района Маджура они развернули наступление в направлении Южной дороги, контроль над которой лишит хадистов подкреплений из южных провинций.

Хуситы заняли Арак и Джабал-аль-Сафах. 1-4 марта были взяты Джабал аль-Адайрим и Аль-Мартах, а 5-7 марта — Аль-Наджд и Маска аль-Насра. Кроме того, завязались бои за Ар-Радван. Фактически им удалось прорвать оборону хадистов к югу от Марибской плотины и создать прямую угрозу выхода к южной дороге.

После взятия Ар-Радвана перед хуситами лишь несколько километров голой пустыни и трасса N7, которая уже подвергается огневому воздействию с высот к западу от дороги. 6-7 марта хадисты предприняли ряд контратак, чтобы отбросить противника от дороги. Потерять ее хадисты никак не могут, иначе группировка в провинции будет фактически рассечена на две части, что может вынудить отводить войска из горных районов к юго-западу и югу от Мариба к границам с провинцией Шабва.

На 8 марта кризис к югу от плотины является главной угрозой для позиции саудовской коалиции в регионе.

На фронте к югу от Мариба, существенных изменений нет. Здесь войска хадистов достаточно уверенно удерживают фронт, не давая хуситам продвигаться к трассе N7. Но в случае прорыва к этой дороге успехи в обороне могут очень быстро обесцениться.

Специально для ФАН

Полностью обзор (включая удары БПЛА и баллистических ракет + дипломатическая ситуация) смотри здесь https://riafan.ru/1400797-mesyac-bitve-za-marib-khusity-i-iran-stavyat-ssha-pered-nelegkim-vyborom

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