Мнение: О верной дороге к новому краху России

10.03.2021, 4:56, Разное

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Есть три пути к полному краху: самый быстрый – скачки, самый верный – пьянство, и самый приятный – женщины. Однако с чисто женской «самобытностью» путинская #Россия и тут идёт своим путём. Быстрым и верным, но не сказать, что сколько-нибудь приятным. Хотя кому как, впрочем.

Вот лишь основные вехи его.

«Золотые нулевые» – планомерное уничтожение свободных выборов, начиная с введения практики назначения губернаторов и заканчивая полным извращением всех выборных процедур, заменённых какой-то чуровщиной.

Ранние 2010-е – запрет свободных митингов, шествий, демонстраций. Увеличение срока президентских полномочий простым переписыванием Конституции. Спорное в конституционном плане решение о «двух сроках подряд» и единодушные выборы нового-старого президента.

Послекрымский период – запрет на критику чиновников. Запрет на неугодную властям информацию в соцсетях (уголовные наказания за репосты). Запрет на мысли о демократизации, смене власти, замене первого лица как на #экстремизм. Фактический запрет любой несистемной оппозиции. Запрет-запрет-запрет… Государственная дума окончательно превратилась в «бешеный принтер».

Прошлый год – абсолютно никакой конституционной процедурой не предусмотренное «обнуление» президентских сроков персонально для Владимира Путина. Укоренение практики внезаконных ограничений протестной активности (пример – фактический запрет даже разрешённых законом одиночных пикетов под предлогом борьбы с пандемией). Начало прямого регулирования розничных цен государством.

Наши дни – расширение сферы государственного контроля за розничным ценообразованием. Придание ему постоянно действующего характера. И, как вишенка на торте, предложение ввести уголовную ответственность за распространение «заведомо ложной» информации о подорожании социально значимых товаров. Плюс отмена возрастных ограничений для высших чиновников.

А параллельно – совершенствование «силовой машины»: появление Росгвардии, расширение прав полиции, расширение прав ФСБ.

Что общего у всех этих новаций, за 20 лет перекроивших всю внутреннюю политику в России?

По сути, идёт планомерное уничтожение или выхолащивание всех механизмов обратной связи – электоральных, социальных, политических, рыночных. Скажем, подобно тому, как #выборы несут, помимо прочего, важную информацию о проблемах в государственной политике, так и рыночные цены сообщают о перекосах в том или ином секторе, отрасли, сегменте рынка. Причём не просто сообщают, а ещё и представляют собой стимулы, чтобы такие перекосы устранить (если этому не помешают #государство или #монополии).

Теперь же всё это подменяется тотальным контролем со стороны государства, то есть, конкретного чиновника, и явлением его злой или доброй воли как регулятора. Насколько эффективны бюрократы в роли контролёров и ликвидаторов проблемных мест, можно судить на примере бывшего #СССР, где все попытки централизованного регулирования того, что должно быть свободным, привели в итоге к дефициту, банкротству и краху. Как экономическому, так и политическому.

И вот путинская #Россия, перекрыв наглухо легальные каналы обратной связи и увлекаясь «дирижизмом», всё увереннее продвигается по той же дорожке, что в итоге завела в тупик Советский Союз. И хотя сложные системы деградируют и умирают медленно, порой десятилетиями, кто-то разве сомневается, что конец нынешнего Режима™ в итоге будет аналогичным, разве что более кровавым?

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